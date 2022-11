UWV: aantal overheidsbanen de afgelopen jaren flink gegroeid

Het aantal banen bij de overheid is de laatste jaren hard gegroeid, meldt het UWV. Die groei schrijft de uitkeringsinstantie onder meer toe aan de toename van het aantal taken bij de overheid.

In totaal kwamen er sinds 2019 50.000 nieuwe banen bij, waardoor de teller halverwege 2022 op 570.000 uitkwam. Volgens arbeidsmarktadviseur Stef Molleman van het UWV komt die stijging door ontwikkelingen als de energietransitie en de klimaatverandering. “Daardoor hebben gemeenten, provincies en waterschappen er veel werk bij gekregen. Zo zijn bij de ontwikkeling van beleid, bestemmingsplanprocedures en vergunningverlening diverse ambtenaren nodig. Van beleidsmedewerkers en planologen tot juristen.”

Met name het aantal beroepen waarvoor minimaal een hbo-studie nodig is nam toe, ziet het UWV. Dat komt doordat het werk bij de overheid complexer is geworden, waardoor nu zes op de tien ambtenaren hoogopgeleid zijn. “Bestaande functies zijn inhoudelijk veranderd en veelomvattender geworden. Daardoor zijn meer en andere kennis en vaardigheden nodig”, legt Molleman uit.

En de zoektocht naar nieuw personeel zal ook de aankomende tijd doorzetten. Al is de overheid als werkgever zeker niet alleen op zoek naar personeel met minimaal een hbo-diploma. Onder meer op het gebied van veiligheid zijn volgens het UWV veel functies beschikbaar, als gevangenismedewerker, handhaver of politieagent.