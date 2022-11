Verkoop bedrijfswagens Europa blijft andermaal achter

Europese autofabrikanten hebben ook in oktober minder bedrijfswagens verkocht. Vooral de vraag naar lichte bedrijfsauto’s zwakte verder af, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA. Lichte bedrijfswagens zijn goed voor een meerderheid van de totale verkopen.

Het totale aantal bedrijfswagens dat vorige maand op kenteken werd gezet daalde met 8,5 procent tot 132.360 stuks. Sinds de jaarwisseling ligt het aantal verkochte bedrijfswagens krap 17 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van lichte bedrijfswagens, zoals bestelbusjes, verkochten fabrikanten bijna 14 procent minder exemplaren. Zware en middelgrote vrachtwagens werden bijna een vijfde vaker op kenteken gezet. De verkoop van bussen lag een kwart hoger in vergelijking met een maand eerder. Deze stijging volgde op vier maanden van aanhoudende daling.

De auto-industrie kampt al tijden met onderdelentekorten, waarbij vooral chips schaars zijn. Maar de ergste knelpunten lijken voorbij. Het duurt doorgaans even voordat de verlichting in het productieproces ook in de verkoopcijfers te zien is.