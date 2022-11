Aandacht voor koopjesfestijn Black Friday op Damrak

De aandacht van beleggers op het Damrak gaat vrijdag onder meer uit naar koopjesfestijn Black Friday. In de Verenigde Staten wordt daarmee traditioneel het startsein gegeven voor de kerstaankopen. Ook in Europa stunten veel winkels en webshops al de hele week met kortingen om consumenten tot aankopen te verleiden. De Europese consumenten lijken vanwege de hogere inflatie en de sterk gestegen energieprijzen echter meer de hand op de knip te houden dan de Amerikanen.

De Amerikaanse beurzen, die donderdag gesloten bleven vanwege Thanksgiving Day, zijn op Black Friday slechts een halve dag open en sluiten om 19.00 uur Nederlandse tijd. De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen.

De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Het oplopende aantal coronabesmettingen in China en de maatregelen in veel grote steden van het land om verdere verspreiding tegen te gaan, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het weekeinde in en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. Veel Chinese techbedrijven zoals Tencent (min 2 procent) stonden onder druk.

Het koersverlies van Tencent heeft naar verwachting ook gevolgen voor het in Amsterdam genoteerde Prosus. De techinvesteerder heeft namelijk een groot belang in het Chinese internet- en gamebedrijf.

Ook Ebusco staat in de belangstelling. De fabrikant van elektrische bussen liet weten dat M├ętropole Rouen Normandie, de autoriteit die verantwoordelijk is voor de aankoop van bussen voor het openbaar vervoer rond de Franse stad Rouen, de order voor 76 bussen van 18 meter heeft bevestigd. Frankrijk is een belangrijke markt voor Ebusco aangezien het land de grootste busvloot van Europa heeft. Het bedrijf bouwt ook een fabriek in Rouen, die naar verwachting eind volgend jaar operationeel zal zijn.

De Europese beurzen gingen donderdag licht vooruit. De AEX sloot 0,2 procent hoger op 722,74 punten en de MidKap steeg 0,9 procent tot 954,66 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,8 procent.

De euro was 1,0420 dollar waard, tegen 1,0406 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 78,38 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 85,58 dollar per vat.