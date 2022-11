ABN AMRO: agrarische sector blijft overeind ondanks hoge kosten

Veel agrarische sectoren houden zich ondanks de enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest houden dit jaar nog staande, concludeert ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgend jaar krijgen veel boeren het waarschijnlijk zwaarder, mede door de dalende koopkracht.

De verkoopprijzen van agrarische producten zijn dit jaar voldoende gestegen om de hogere kosten te compenseren. Maar doordat mensen minder te besteden hebben zien de economen dat veel bedrijven nu tegen de grens aanzitten van wat consumenten bereid zijn te betalen. “Voor veel bedrijven is het de vraag of zij de kosten kunnen blijven doorberekenen”.

Verder denken de economen van de bank dat het kabinet het komende jaar nog maar weinig boerenbedrijven uitkoopt, waardoor de productie van zuivel, vlees en eieren beperkt geraakt zal worden.

ABN AMRO voorziet dat de verkopen in in de gehele agrarische dit jaar met 2 procent dalen. Dat komt vooral doordat de productie in de glastuinbouw is afgenomen. Veel Nederlandse glastuinbouwbedrijven hebben financiƫle problemen als gevolg van de hoge energieprijzen.

Ook de vooruitzichten voor de sierteelt zien er volgens de economen van de bank niet goed uit. “Het volume daalt dit jaar als gevolg van de lage koopkracht waarschijnlijk met 10 procent en in 2023 met 20 procent.”

ABN AMRO stelt verder vast dat de veehouderij in Nederland volgend jaar opnieuw te maken krijgt met hoge kosten. “Tot nu toe konden veel ondernemers dit compenseren met hogere prijzen voor producten als eieren en pluimveevlees. De prijzen voor melk zijn zelfs historisch hoog”, aldus de bank.

De akkerbouw (plus 4 procent) heeft, mede door beter dan verwachte oogsten en gunstige prijzen, goed gepresteerd dit jaar. “Voor 2023 ligt een stabiele ontwikkeling van de volumes in het verschiet.”