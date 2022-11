KPMG scherpt controle klimaatverantwoording beursfondsen aan

Met het nieuwe jaarverslagenseizoen op komst gaat KPMG meer aandacht besteden aan de klimaatrisico’s en de plannen om deze aan te pakken in de jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven. Ook de accountantscontrole van een aantal ondernemingen in industrieën met veel uitstoot in Nederland zullen worden uitgebreid. Dat meldt het accountantsbureau in een brief aan zijn klanten en andere belanghebbenden.

Omdat het klimaat in rap tempo verandert en de behoefte aan transparantie over klimaatrisico’s groot is, is het noodzakelijk om nog vóór invoering van nieuwe regelgeving verdere stappen te zetten op het gebied van klimaatverantwoording, schrijft KPMG. In de Europese Unie moeten bedrijven met de meeste maatschappelijke impact vanaf boekjaar 2024 rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Andere bedrijven volgen later.

De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven tot rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij en deze verslaglegging te laten toetsen door een accountant.

“Waar de accountant van oudsher toezag op de controle van financiële cijfers, wordt dat versneld uitgebreid”, zegt Marc Hogeboom, bestuurslid van KPMG. “Omzet, winst en marktaandeel zijn niet langer de toonaangevende indicatoren. Niet-financiële informatie van bedrijven is steeds belangrijker en plaatst duurzaamheid hoger op de agenda. Om organisaties te stimuleren om daar transparanter in jaarrekeningen over te rapporteren zullen we daar expliciet aandacht aan besteden.”

Volgens Hogeboom hebben belanghebbenden behoefte aan objectief inzicht in de duurzaamheidsagenda en -prestaties van bedrijven. “Onze accountants hebben een belangrijke rol bij het verstrekken van zekerheid of gerapporteerde informatie klopt. Door inzichten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur meetbaar te maken, worden duurzaamheidsindicatoren gecreëerd waarop gestuurd en afgerekend kan worden.”

Volgens KPMG krijgt ieder controleteam onder meer de beschikking over klimaatexperts om te helpen bij het duiden van klimaatrisico’s en de potentiële impact van CO2-reductieplannen, zodat de accountants hierover concreet in gesprek kunnen gaan met hun klanten.