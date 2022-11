LeasePlan en ALD moeten van Brussel activiteiten afstoten

LeasePlan en het Franse leasebedrijf ALD moeten van Brussel in meerdere landen activiteiten afstoten voor goedkeuring voor het samengaan van de beide concerns. Volgens de Europese Commissie is dat nodig omdat anders de concurrentie in het geding kan komen. Met het samengaan is bijna 5 miljard euro gemoeid.

Zo moet ALD stoppen met leasing in Ierland, Noorwegen en Portugal. De activiteiten van LeasePlan in Tsjechië, Finland en Luxemburg moeten eveneens worden afgestoten. ALD, dat de overname van LeasePlan begin dit jaar aankondigde, heeft al aangegeven tegemoet te zullen komen aan de eisen van de Europese mededingingswaakhond. Die geeft nu onder voorwaarden groen licht voor de deal.

Samen worden ALD en LeasePlan een van de grootste spelers op het gebied van het leasen van auto’s aan bedrijven en particulieren. ALD, dat voor het grootste deel in bezit is van de Franse bank Société Générale, heeft volgens recente cijfers zo’n 1,5 miljoen auto’s in beheer. Het in 1963 opgerichte LeasePlan is goed voor circa 1,9 miljoen wagens. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.