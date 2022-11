Reuters: Chinese centrale bank schiet vastgoedsector te hulp

De centrale bank van China gaat goedkope leningen verstrekken aan financiële bedrijven voor het kopen van obligaties die zijn uitgegeven door noodlijdende projectontwikkelaars. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme ingewijden. Het zou gaan om de grootste steun van de Chinese overheid tot nu toe aan de door een schuldencrisis getroffen vastgoedsector van het land.

De centrale bank hoopt dat de leningen het marktsentiment zullen verbeteren ten aanzien van de vastgoedsector, die kampt met een zware schuldenlast, en een aantal particuliere projectontwikkelaars van de ondergang zal redden, aldus de ingewijden. De centrale bank reageerde niet direct op een verzoek van Reuters om commentaar op de geplande maatregelen.

China heeft de afgelopen weken de steun aan de vastgoedsector opgevoerd omdat veel ontwikkelaars niet meer aan hun schuldverplichtingen konden voldoen en zich genoodzaakt zagen de bouw stop te zetten. De vastgoedsector vertegenwoordigt een kwart van de Chinese economie, die al onder druk staat door de aanhoudende strenge coronabeperkingen in het land.

De grootste commerciële banken van het land hebben deze week al voor minstens 155 miljard euro aan krediet toegezegd aan projectontwikkelaars. Ook stelt de centrale bank een “witte lijst” op van kwalitatief goede en systeemrelevante ontwikkelaars die een bredere steun van Beijing zullen krijgen om hun balansen te verbeteren. Minstens drie particuliere projectontwikkelaars kregen deze maand groen licht om in totaal bijna 7 miljard euro op te halen via de uitgifte van obligaties.

De steunmaatregelen van Beijing aan de vastgoedsector markeren een ommekeer in het beleid van de Chinese overheid. De autoriteiten begonnen in 2020 juist hard op te treden tegen speculanten en projectontwikkelaars, die de ongekende groei in de vastgoedsector jarenlang hadden gefinancierd met gigantische schulden.

Als gevolg van het harde optreden daalden de verkoop en de prijzen van onroerend goed echter fors en kwamen ontwikkelaars in de financiële problemen en werden bouwprojecten stilgelegd. Die bouwstops zorgden weer voor woedende huiseigenaren die stopten met het betalen van hun hypotheken omdat projectontwikkelaars hun huizen niet hadden voltooid.