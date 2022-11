Signify aan kop in licht hogere AEX, Unibail onderaan

De AEX-index op het Damrak boekte vrijdag een kleine winst onder aanvoering van Signify. Het verlichtingsbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en steeg ruim 4 procent. De aandacht op de beurzen ging verder uit naar koopjesfestijn Black Friday. In de Verenigde Staten wordt daarmee traditioneel het startsein gegeven voor de kerstaankopen.

Ook in Europa stunten veel winkels en webshops al de hele week met kortingen om consumenten tot aankopen te verleiden. De Europese consumenten lijken vanwege de hogere inflatie en de sterk gestegen energieprijzen echter meer de hand op de knip te houden dan de Amerikanen. De Amerikaanse beurzen, die donderdag gesloten bleven vanwege Thanksgiving Day, zijn op Black Friday slechts een halve dag open en sluiten om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 724,87 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 955,30 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,1 procent. De Duitse economie groeide volgens definitieve cijfers in het derde kwartaal met 0,4 procent. Dat was iets meer dan eerder gemeld. Ook het Duitse consumentenvertrouwen voor december werd iets minder negatief.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij in de AEX met een min van 0,8 procent. De eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam was donderdag nog de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 3,7 procent.

Prosus wist een eerder fors verlies terug te dringen tot een min van 0,2 procent. De techinvesteerder kampte met een koersverlies van Tencent (min 2,6 procent) in Hongkong. Prosus is grootaandeelhouder van het Chinese internet- en gamebedrijf. De Chinese maaltijdbezorger Meituan maakte echter bekend dat de omzet afgelopen kwartaal flink is gestegen. Tencent kondigde eerder aan een groot deel van zijn belang in Meituan uit te keren als dividend aan zijn aandeelhouders, waaronder Prosus.

Bij de kleinere fondsen steeg Ebusco 4 procent. De fabrikant van elektrische bussen liet weten dat de autoriteit die verantwoordelijk is voor de aankoop van bussen voor het openbaar vervoer rond de Franse stad Rouen de order voor 76 bussen van 18 meter heeft bevestigd.

De euro was 1,0409 dollar waard, tegen 1,0406 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 79,42 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 86,43 dollar per vat.