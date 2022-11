Stakingen in de maak bij beton- en cementbedrijven Mebin en ENCI

De vakbonden willen acties en stakingen gaan opzetten bij beton- en cementbedrijven Mebin en ENCI. Ze hadden ultimatums gesteld voor een beter loon, maar daar zijn de ondernemingen niet op ingegaan. FNV waarschuwt dat de acties voor een grote stagnatie kunnen zorgen in de bouwwereld.

“Onze leden zijn zwaar teleurgesteld over deze respectloze houding van hun werkgever”, zegt FNV-bestuurder Yolanda Reus over de gang van zaken. “Heidelberg Materials, het concern waar ENCI en Mebin toe behoren, keert nog steeds dividend uit aan haar aandeelhouders. Je mag verwachten dat de zorg voor werknemers op de eerste plaats komt in een tijd als deze.”

CNV-onderhandelaar Gerard van Cuijk, die een bericht heeft uitgestuurd over dreigende acties bij Mebin, noemt het loonbod van de werkgever “ver onder de maat”. “Medewerkers gaan er dan in koopkracht enorm op achteruit. Dat is niet te verteren terwijl het bedrijf goed draait.”

In totaal werken er bij Mebin en ENCI in Nederland naar schatting zo’n zevenhonderd werknemers. Samen verkopen ze een breed assortiment cement en betonmortel voor de hele bouwsector in Nederland.

Wanneer er precies acties komen is nog niet duidelijk. De bonden zijn nog bezig met de voorbereidingen. De bedrijven waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.