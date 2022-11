Techinvesteerder Prosus onderaan in vrijwel vlakke AEX

Prosus was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder kampte met een koersverlies van Tencent (min 2,9 procent) in Hongkong. Prosus is grootaandeelhouder van het Chinese internet- en gamebedrijf en werd zelf 2 procent lager gezet. Het oplopende aantal coronabesmettingen in China en de maatregelen in veel grote steden in het land om verdere verspreiding tegen te gaan, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers.

De aandacht op de financiële markten gaat verder uit naar koopjesfestijn Black Friday. In de Verenigde Staten wordt daarmee traditioneel het startsein gegeven voor de kerstaankopen. Ook in Europa stunten veel winkels en webshops al de hele week met kortingen om consumenten tot aankopen te verleiden. De Europese consumenten lijken vanwege de hogere inflatie en de sterk gestegen energieprijzen echter meer de hand op de knip te houden dan de Amerikanen.

De Amerikaanse beurzen, die donderdag gesloten bleven vanwege Thanksgiving Day, zijn op Black Friday slechts een halve dag open en sluiten om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 722,42 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 953,30 punten. De beurs in Londen klom 0,1 procent en Parijs bleef ongewijzigd. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent. De Duitse economie groeide volgens definitieve cijfers in het derde kwartaal met 0,4 procent. Dat was iets meer dan eerder gemeld. Ook het Duitse consumentenvertrouwen voor december werd iets minder negatief.

Naast Prosus stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, in de staartgroep met een min 1,6 procent. Verlichtingsbedrijf Signify was de sterkste stijger in de AEX met een plus van ruim 2 procent.

In de MidKap sloot metalengroep AMG de rij met een verlies van 1,2 procent. Kunstmestproducent OCI was koploper met een plus van 1,3 procent. Vopak won 1,1 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies schroefden hun koersdoel voor het tankopslagbedrijf flink op.

Bij de kleinere bedrijven steeg Ebusco 4 procent. De fabrikant van elektrische bussen liet weten dat Métropole Rouen Normandie, de autoriteit die verantwoordelijk is voor de aankoop van bussen voor het openbaar vervoer rond de Franse stad Rouen, de order voor 76 bussen van 18 meter heeft bevestigd.

De euro was 1,0414 dollar waard, tegen 1,0406 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 78,53 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 85,83 dollar per vat.