Tienduizenden werknemers weg bij Foxconn vanwege lockdown

Meer dan 20.000 werknemers van de Chinese fabriek van Apple-leverancier Foxconn zijn naar verluidt vertrokken vanwege de aangekondigde lockdown in de stad Zhengzhou, waar de fabriek staat. De meesten van hen waren onlangs aangenomen en werkten nog niet eens aan de productie van de iPhones.

Autoriteiten in Zhengzhou kondigden een lockdown van vijf dagen aan voor delen van de stad vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. De lockdown gaat vrijdag om middernacht in. Voor die tijd proberen mensen in allerijl weg te komen. Op video’s die vrijdag op Chinese sociale media zijn geplaatst zijn lange rijen met werknemers te zien die in de rij staan voor bussen.

De exodus van personeel bij ’s werelds grootste iPhone-fabriek is een nieuwe klap voor het Taiwanese bedrijf, dat al langer last heeft van strenge coronabeperkingen. Die wakkeren niet alleen de ontevredenheid onder werknemers aan, ook zitten ze de productie van iPhones in de weg in aanloop naar de feestdagen.

Er zijn ook steeds meer zorgen over de beschikbaarheid van de apparaten van Apple. Het vertrek van tienduizenden werknemers bemoeilijkt namelijk de doelstelling van Foxconn om de productie eind november, na de soms gewelddadige onrust, weer volledig op gang te brengen, zo klinkt het.

Foxconn, formeel bekend als Hon Hai Precision Industry, weigerde tegen persbureau Reuters commentaar te geven. Apple, dat donderdag zei nog genoeg personeel in de fabriek te hebben, gaf vrijdag geen commentaar.

Werknemers klaagden eerder over het moeten delen van slaapzalen met collega’s die positief zijn getest op corona. Ze beweren dat ze zijn misleid over compensatievergoedingen in de fabriek die goed is voor 70 procent van de wereldwijde iPhone-verschepingen.

Foxconn bood donderdag 10.000 yuan, omgerekend zo’n 1340 euro, aan protesterende werknemers die ermee instemden ontslag te nemen en de fabriek te verlaten. Foxconn lanceerde eerder deze maand een campagne voor het aanwerven van personeel. Daarbij werden bonussen en hogere salarissen beloofd ter compensatie van de coronabeperkingen.