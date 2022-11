Vakbonden dreigen met nieuwe stakingen in streekvervoer

Nederland krijgt mogelijk te maken met nieuwe stakingen in het streekvervoer. Leden van vakbonden FNV, CNV en VVMC zijn ontevreden over het cao-bod dat werkgevers in de sector hebben gedaan. Als vervoersbedrijven als Arriva of Keolis niet ingaan op de eisen voor een beter loonbod voor een bepaalde datum volgen “collectieve acties”.

Volgens FNV-bestuurder Edwin Kuiper is het heel goed mogelijk dat er stakingen komen als werkgevers niet op het ultimatum ingaan. VVMC heeft het over mogelijke “collectieve acties”. Op welke dag de deadline valt, is nog niet bekend.

Het conflict draait om één van de twee cao’s in het streekvervoer, die vooral betrekking heeft op treinpersoneel van regionale spoorvervoerders en enkele buschauffeurs. Voor deze circa 1300 werknemers eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, die nu erg hoog is. Werkgevers bieden volgens de vakbonden veel minder.

Werkgevers en vakbonden onderhandelen sinds medio november ook over de andere streekvervoer-cao, waar zo’n 12.000 werknemers onder vallen. Als die gesprekken op niets uitlopen, zou dat in januari kunnen leiden tot gezamenlijke stakingen van beide groepen. In oktober waren er nog drie dagen van stakingen als drukmiddel voor de grotere cao voor het streekvervoer, georganiseerd door FNV.