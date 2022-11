Vinkjes Twitter komen over week terug

Vanaf eind volgende week kunnen gebruikers van Twitter zich weer inschrijven voor de abonnementsdienst en een vinkje bij hun naam krijgen. Dat heeft Twitter-eigenaar Elon Musk via een tweet laten weten. De geplande lanceringsdatum van 2 december is later dan Musk zelf eerder aangaf.

Daarnaast is er een wijziging in het vinkjessysteem gekomen. Waar voorheen elk gecontroleerd account een blauw vinkje kreeg, komen er nu meerdere kleuren. Bedrijven krijgen een goudkleurig vinkje en overheden een zilverkleurig vinkje. Het blauwe vinkje blijft voorbehouden aan gewone gebruikers waarbij Twitter geen onderscheid zal maken tussen bekendheden en ‘gewone’ mensen.

Tot Musks overname van Twitter was een blauw vinkje voorbehouden aan accounts die door de berichtendienst waren gecontroleerd. Musk besloot iedereen die 8 dollar per maand wilde betalen voor abonnementsdienst Twitter Blue een blauw vinkje te geven. Die stap leidde tot een enorme chaos toen allerlei mensen dat abonnement namen en zich voordeden als bedrijven, sterren en politici.

Daarop besloot Musk nieuwe inschrijvingen voor de abonnementsdienst op te schorten. Nu stelt hij ook dat alle accounts handmatig zullen worden gecontroleerd voordat ze een vinkje krijgen, wat hij eerder nog niet wilde. Dat is volgens de rijkste man ter wereld “pijnlijk, maar noodzakelijk”.