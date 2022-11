Wall Street begint vlak aan Black Friday, beurzen eerder dicht

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel vlak begonnen aan de verkorte handelsdag. De vrijdag na Thanksgiving staat bekend als koopjesfestijn Black Friday. Veel Amerikanen hebben vrij en beginnen traditioneel alvast met de kerstinkopen, waarbij ze door de retailers met hoge kortingen naar de winkels worden gelokt.

Wall Street was donderdag dicht vanwege de viering van Thanksgiving en is nu slechts een halve dag open. De slotbel zal luiden om 19.00 uur Nederlandse tijd. Aangezien veel handelaren een lang weekeinde hebben genomen zal het naar verwachting relatief rustig blijven op de Amerikaanse beurzen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.266 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 4025 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 11.236 punten.

Het oplopende aantal coronabesmettingen in China en de maatregelen in veel grote steden in het land om verdere verspreiding tegen te gaan, zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers. Wel verlaagde de Chinese centrale bank vrijdag de kapitaaleisen voor banken zodat ze meer leningen kunnen verstrekken om de economie te stimuleren.

Amazon ging in de eerste handelsminuten 0,5 procent omlaag. Het webwinkelconcern krijgt tijdens koopjesfestijn Black Friday in zo’n veertig landen te maken met stakingen en protesten van duizenden werknemers. Onder andere in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, AustraliĆ« en Zuid-Afrika eist personeel hoger loon of betere arbeidsomstandigheden.

Apple leverde ruim 2 procent in. Meer dan 20.000 werknemers van de Chinese iPhone-fabriek van Apple-leverancier Foxconn zijn naar verluidt vertrokken vanwege de aangekondigde lockdown in de stad Zhengzhou, waar de fabriek staat. Door de problemen bij de fabriek, waar deze week ook protesten uitbraken, nemen de zorgen over de beschikbaarheid van de producten van Apple in aanloop naar de feestdagen toe.

Manchester United zette zijn opmars voort en steeg dik 11 procent. De beursgenoteerde voetbalclub werd woensdag al ruim een kwart meer waard na de bevestiging dat de Amerikaanse eigenaren, de familie Glazer, kijken naar een mogelijke verkoop van de Engelse club van de Nederlandse trainer Erik ten Hag.

De euro was 1,0356 dollar waard, tegen 1,0406 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 78,19 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 85,28 dollar per vat.