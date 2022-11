Winkeliers: drukte op Black Friday hangt ook af van het weer

Black Friday brengt vrijdag mogelijk veel shoppers op de been. Maar hoe druk het precies wordt in de winkelstraten is nog de vraag. Winkeliersorganisatie INretail wil zich nog niet aan voorspellingen wagen. “Waarschijnlijk speelt het weer ook een grote rol. Als het regent gaan er minder mensen winkelen dan wanneer de zon schijnt”, zegt een woordvoerder.

Black Friday is traditioneel de dag waarop de Amerikaanse feestdagenverkoop begint. In Nederland is het fenomeen de laatste jaren eveneens ingeburgerd. Maar veel winkels en webshops stunten al de hele week met kortingen en consumenten kunnen hun koopjesjacht dus uitsmeren over meerdere dagen. Een analyse van betaaldienstverlener Klarna wijst uit dat er afgelopen dagen al extra werd gewinkeld.

Er zijn ook deskundigen die denken dat consumenten de hand iets meer op de knip zullen houden vanwege de hoge energiekosten en duurdere boodschappen. Zo verwachten analisten van kredietverzekeraar Atradius dat de verkopen zullen tegenvallen in vergelijking met vorig jaar. Dat beeld wordt bevestigd in een peiling van Motivaction onder ruim duizend mensen. Ongeveer een kwart van hen zei dit jaar minder uit te geven aan cadeaus voor kerst en Sinterklaas.

Daarnaast zijn er winkelketens en consumenten die in Black Friday een uitwas van ongebreideld consumentisme zien en juist de deuren sluiten of iets ludieks doen. Zo gaan de winkels van Dille & Kamille, ook de webwinkel, op 25 november dicht. Het personeel gaat dan vrijwilligerswerk doen. En outdoorwinkel Bever Zwerfsport voert op Black Friday gratis reparaties uit.

Vakbonden grijpen deze dag ook aan om te demonstreren voor hogere lonen of betere arbeidsomstandigheden. Zo wordt er in Nederland gestaakt bij de Bijenkorf, waar al weken acties plaatsvinden. Amazon krijgt naar verwachting in tientallen landen te maken met stakingen en protesten van personeel, onder meer in Frankrijk en Duitsland. Op de Dam in het centrum van Amsterdam vindt een solidariteitsactie plaats voor de acties bij Amazon.