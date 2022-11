Winkelstraat drukker op Black Friday, maar niet als voor corona

De centra van steden in Nederland trekken op Black Friday veel meer mensen dan het gemiddelde van de afgelopen acht vrijdagen. Maar het is niet zo druk als voor de coronapandemie in 2019 of in het eerste coronajaar 2020. Dat meldt winkeliersorganisatie INretail die in twintig steden verspreid over het land liet peilen hoe druk het is in de winkelstraten.

Een woordvoerder spreekt van een “gezellige en aangename” sfeer. Ook is het weer volgens hem gunstig voor winkelend publiek. Dat het niet zo druk is als een paar jaar terug is volgens hem niet per se een probleem voor winkeliers. Het gaat er uiteindelijk om hoeveel mensen uitgeven en dat zou eigenlijk alleen achteraf te meten zijn.

Black Friday is traditioneel de dag waarop de Amerikaanse feestdagenverkoop begint. In Nederland is het fenomeen de laatste jaren eveneens ingeburgerd. Maar INretail wilde zich in aanloop naar vrijdag nog niet aan voorspellingen wagen. Dat kwam onder meer omdat vooraf nog niet duidelijk was hoe het weer zou uitpakken.

Er waren ook deskundigen die voorspelden dat consumenten de hand iets meer op de knip zullen houden vanwege de hoge energiekosten en duurdere boodschappen. Veel winkels en webshops stunten daarnaast al de hele week met kortingen en mensen kunnen hun koopjesjacht dus uitsmeren over meerdere dagen. Verder zijn er winkelketens en consumenten die in Black Friday een uitwas van ongebreideld consumentisme zien en deze dag juist de deuren sluiten of iets ludieks doen.