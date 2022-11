Actievoerders bouwen dijk om gaswinning in Waddenzee

Actievoerders van Milieudefensie en de Waddenvereniging gaan zaterdagmiddag met zandzakken een dijk bouwen voor de Waddenzee. Daarmee willen ze hun stem laten horen tegen de plannen voor extra gaswinning onder de Waddenzee. Bij de actie in het Friese Holwerd worden meer dan vierhonderd mensen verwacht.

“Het gaat om een symbolische dijk van ongeveer 1 meter hoog”, legt een woordvoerder van Milieudefensie uit. Die moet dan symbool staan voor strijd tegen de gevaarlijke zeespiegelstijging die door klimaatverandering wordt veroorzaakt. De zegsman waarschuwt dat het Waddengebied helemaal kan overstromen als er geen actie wordt ondernomen.

Zaterdagmiddag zijn er diverse sprekers, zoals een 12-jarige bewoner uit de regio en wetenschapper Leo van Kampenhout, die ook actief is bij Extinction Rebellion. Milieudefensie en de Waddenvereniging verwachten ook dat burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog langskomt. Veel omwonenden zien de gasboringen namelijk niet zitten.

De actievoerders richten de pijlen in hun campagne op olie- en gasconcern Shell, omdat dat bedrijf verantwoordelijk zou zijn voor de aanvraag voor deze nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee. In hun betoog voeren ze ook de klimaatrechtszaak tegen Shell aan, die er volgens hen op neerkomt dat Shell wereldwijd eigenlijk helemaal niet meer in nieuwe velden zou mogen boren.

Een zegsman van Shell wil over de gasboringen in de Waddenzee alleen zeggen dat het bedrijf het recht en de vrijheid om te demonstreren respecteert, “mits dit op een veilige en wettige manier gebeurt”. Inhoudelijk verwijst hij naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) waarin Shell een belang van 50 procent heeft.

De NAM vindt dat de voorgenomen winning uit het zogenoemde Ternaard-gasveld “helaas door de nodige misvattingen omgeven” wordt. Een woordvoerder benadrukt dat er al vijftien jaar gas wordt gewonnen uit velden onder het Wad vanuit Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Dat laatste is toegestaan, zolang er niet meer bodemdaling optreedt dan is afgesproken en wanneer de natuur in de gebieden niet aangetast raakt. De NAM houdt dat voortdurend in de gaten en brengt jaarlijks een verslag uit aan het ministerie van Economische Zaken. Over de uitbreiding van de gaswinning bij Ternaard moet er in Den Haag nog een definitief besluit worden genomen.