Amper oranjekoorts onder winkelend publiek

De oranjekoorts is tijdens het lopende wereldkampioenschap in Qatar voetbal duidelijk minder hevig bij het winkelend publiek dan bij andere WK’s en EK’s. Sommige winkeliers hebben hun assortiment aan oranje artikelen tot een minimum beperkt en bij andere gaan de oranje vlaggetjes, petjes of kerstballen maar mondjesmaat over de toonbank.

“Wij verkopen nog wel wat, maar het is totaal niet vergelijkbaar met een normale junimaand rond een eindtoernooi”, zegt eigenaar Norbert Mettinkhof van webwinkel Deoranjeartikelenshop.nl. “Qatar heeft daar zeker mee te maken, maar er zijn meerdere oorzaken. Nu het toernooi is begonnen is het iets drukker, maar nog niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig heb ik niets met een jaartal erop, dus ik verkoop het later nog wel. “

Qatar is als gastland omstreden. Er is veel kritiek op de arbeidsomstandigheden waaronder bouwvakkers uit Zuid-Aziƫ moesten werken aan de nieuwe stadions in de Golfstaat. Volgens onderzoeken zijn duizenden van die arbeidsmigranten uit landen als Bangladesh en Nepal overleden.

Maar Mettinkhof wijst ook op de hoge inflatie als oorzaak van de mindere verkoop. Nu veel geld opgaat aan dure energie en boodschappen besparen veel Nederlanders op minder noodzakelijk aankopen, zoals oranje vlaggetjes. Het contrast met het Europees kampioenschap van vorig jaar is groot, zegt de ondernemer uit Hengelo. Toen waren bijvoorbeeld de oranje vlaggetjesslingers niet aan te slepen. “Als ik er zoveel had ingekocht, had ik er toen wel 200.000 kunnen verkopen.”

Een woordvoerster van Hema laat weten dat de winkelketen veel minder oranjeartikelen in zijn assortiment heeft opgenomen dan bij andere toernooien van het Nederlands elftal. “Dat heeft alles te maken met gevoeligheden rond Qatar”, legt een woordvoerster uit. Oranje tompouces zijn op dagen dat Nederland speelt nog wel verkrijgbaar.

Blokker laat weten dat het assortiment oranje fanartikelen even groot is als bij andere EK’s en WK’s, maar de verkoop verloopt tot dusver “rustig”. Na de eerste wedstrijd van Nederland neemt die wel iets toe.

Bij supermarktketen Jumbo pakte een reclamecampagne rond het WK onlangs nog totaal verkeerd uit. Een spotje met hossende bouwvakkers leverde zoveel kritiek op dat de reclame snel werd ingetrokken. Jumbo stopte kort daarna ook met zijn WK-spaaractie voor oranje spencers.