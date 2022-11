FNV roept op tot actie voor eerlijke oplossing ‘inkomenscrisis’

Zo’n 4000 leden van vakbond FNV zijn zaterdag samengekomen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar protesteerden zij tegen “de inkomenscrisis” in Nederland, voor een “rechtvaardige samenleving en eerlijke oplossingen” voor de geldproblemen van Nederlanders. Er kwamen sprekers uit verschillende sectoren voorbij. FNV-voorzitter Tuur Elzinga sloot de manifestatie af met de inzet van de vakbond voor het aankomende jaar.

Elzinga sprak daarbij van een tweedeling in de maatschappij, een die door de inflatie alleen maar groter wordt. “Bedrijven verhogen wél hun prijzen en hun omzet, en als het even kan hun winsten. Maar niet de lonen.” Hij ergert zich eraan dat topbestuurders naast een “uitermate riante vergoeding” ook nog een bonus en loonsverhoging krijgen. “Maar het koopkrachtbehoud van de mensen die de winsten met hard werken bij elkaar hebben verdiend, zit er niet in”, aldus Elzinga. “Ik vind dat niet normaal, ik vind dat asociaal.”

De oplossingen die de vakbond aandraagt zijn volgens Elzinga “eenvoudig, realistisch en uitvoerbaar”. Zo wil de bond onder meer dat lonen voortaan automatisch meestijgen met de prijzen. Dat gebeurt al in enkele Europese landen, waaronder België, aldus de vakbondsvoorzitter. Ook in Nederland heeft de bond al in enkele cao’s de zogenaamde automatisch prijscompensatie afgesproken. Daarnaast moet het minimumloon alsnog omhoog voor iedereen vanaf 18 jaar, naar 14 euro per uur.

Maar om die doelen te behalen, zijn mensen nodig. Daarom riep de Elzinga aanwezigen op om komende week drie mensen te vragen lid te worden. “Alleen dan groeien we snel genoeg om de winst te verzekeren. Van werkplek naar werkplek, van cao naar cao, van regio naar regio.”

De afgelopen tijd organiseerde de bond al meerdere stakingen om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Vrijdag nog, legden werknemers van winkelconcern De Bijenkorf het werk neer voor een beter loon voor de circa 2400 medewerkers. Ook bij PostNL wilde de vakbond gaan staken, maar hij zag daarvan af toen de rechter oordeelde dat een staking alleen mocht zolang essentiële post bezorgd zou blijven worden.