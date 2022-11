INretail: winkeldrukte tijdens Black Friday-weekend behapbaar

Winkeliers in verschillende binnensteden hebben zaterdag flink meer klanten ontvangen als gevolg van Black Friday. Wel spreekt brancheorganisatie INretail van “een gezellige drukte”, in tegenstelling tot de laatste Black Friday zonder coronabeperkingen.

INretail meldt op basis van cijfers van marktonderzoeker Bureau RMC dat het in de loop van de ochtend richting 14.00 uur tot 30 procent drukker was dan de voorgaande acht zaterdagen. Daarbij is gekeken naar de drukte in twintig binnensteden. Een woordvoerder van de brancheorganisatie, die zaterdag contact had met verschillende centrummanagers verspreid door het land, zegt dat er een “gezellige drukte” in binnensteden heerst.

De zegsman brengt daarbij het Black Friday-weekend van 2019 in herinnering. Volgens hem was er destijds sprake van extreme drukte, onder meer in de Rotterdamse Koopgoot en de Amsterdamse Kalverstraat. “Dat beeld zie ik nu niet, er is gewoon een goed behapbare toestroom van mensen”, aldus de woordvoerder.