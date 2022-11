Klarna: recordaantal online verkopen Black Friday in Nederland

Black Friday heeft ondanks de inflatie geleid tot een recordaantal onlineverkopen, meldt betaaldienstverlener Klarna. Niet alleen sloegen consumenten hun slag op vrijdag, ook gedurende de week wisten retailers al te profiteren van meer klandizie.

Volgens Klarna was er al een piek in de verkoop te zien bij de start van ‘Black Week’, op de maandag voor koopjesfestijn Black Friday. Toen verkochten webshops 40 procent meer in vergelijking met een jaar eerder. Op Black Friday zelf lagen de verkopen 28 procent hoger, maar in absolute aantallen was Black Friday op jaarbasis wel de populairste koopjesdag van het jaar.

“Het was afwachten hoe deze week dit jaar zou verlopen, doordat veel consumenten de afgelopen maanden getroffen zijn door prijsinflatie en daardoor hun bestedingspatroon hebben moeten aanpassen”, vertelt directeur van Klarna Nederland Wilko Klaassen. “Op basis van de cijfers zien we nu dat veel consumenten deze periode van kortingen, juist zien als een kans om prijsbewust en voordeliger cadeaus voor de feestdagen te kopen of om een grote aankoop met flinke korting te doen”, vult hij aan.

De populairste productcategorieën waren dit jaar elektronica, gezondheid en beauty en juwelen en accessoires. Verder zag Klarna in zijn analyse dat met name mensen uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht uit waren op Black Friday-koopjes, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Inwoners van Drenthe en Friesland kochten juist minder tijdens Black Friday.

Ook creditcarduitgever ICS zag een stijging in het aantal transacties, zowel gedurende de week als op Black Friday zelf. Opvallend daarbij is dat consumenten minder kochten bij Nederlandse webshops in vergelijking met vorig jaar. Met name webshops uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bleken populair.

Het totaalbedrag waarvoor mensen met hun creditcard aankopen deden, steeg met 30 procent op jaarbasis. Dat komt onder meer door de hoge inflatie. Consumenten kochten volgens ICS met name speelgoed en hobbyspullen, gevolgd door schoenen en kleding.