Manifestatie FNV in Olympisch Stadion tegen ‘inkomenscrisis’

FNV organiseert zaterdag een landelijke manifestatie in het Olympisch Stadion in Amsterdam om te protesteren tegen “de inkomenscrisis” in Nederland. De vakbond verwacht een opkomst van ongeveer 4000 mensen.

Volgens FNV komen zij in actie voor een “rechtvaardige samenleving en eerlijke oplossingen” voor de geldproblemen van Nederlanders. “FNV eist dat de lonen meestijgen met de prijzen, meer vaste banen, een onmiddellijke verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur en daaraan gekoppeld verhoging van de AOW en uitkeringen”, stelt de bond. Ook wil FNV weer “een betaalbare energierekening en eerlijke belastingen op winst en vermogen.”

Op het programma zaterdag staan sprekers uit verschillende sectoren die verhalen gaan vertellen over de gevolgen van de inkomenscrisis. “Ook zijn er bijdragen van bondgenoten in onze strijd, zoals van Donald Pols (Milieudefensie) en zijn diverse politici aanwezig”, aldus de bond.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga sluit de manifestatie af met een bekendmaking over “de inzet van de vakbondsstrijd” het komende jaar. Daarna gaat hij met leden van de bond “ceremonieel het vakbondsvuur ontsteken” om de start van de campagne ‘Nederland verdient beter’ kracht bij te zetten.