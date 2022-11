Onderzoek: Duitsers halen broekriem steeds verder aan om inflatie

De stijgende prijzen in Duitsland leiden ertoe dat steeds meer Duitsers letten op hun koopgedrag, merkt marktonderzoeker NielsenIQ op basis van onderzoek onder ruim 10.000 mensen. Als gevolg daarvan kopen mensen minder luxe producten of gaan ze minder vaak uit eten.

Meer dan de helft van de consumenten gaf in de enquête aan alleen producten te kopen die ze echt nodig hebben. Zo’n vier op de tien zeiden dat ze tegenwoordig producten links laten liggen die “leuk of luxe” zijn. Ongeveer drie van de tien Duitsers proberen minder vaak uit eten te gaan, en blijft in plaats daarvan thuis.

Daarnaast proberen mensen in Duitsland geld te besparen, onder meer door prijzen te vergelijken en meer te letten op speciale aanbiedingen, zien de onderzoekers van NielsenIQ. Ook stappen Duitsers over op goedkopere producten, bijvoorbeeld van boter naar margarine of van mineraal- naar kraanwater.

Verder maakt volgens de enquête slechts zo’n 10 procent van de bevolking zich helemaal geen zorgen over de inflatie. Dat zijn met name mensen met een hoog inkomen.