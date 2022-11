Seoul experimenteert met zelfrijdende bus, eigen route in centrum

De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft sinds vrijdag een busroute waar geen buschauffeur aan te pas komt. De route is onderdeel van een experiment om mensen zich op hun gemak te laten voelen met zelfrijdende voertuigen op de weg.

De bus rijdt een rondje van zo’n 3,4 kilometer in het centrum van Seoul, dat ongeveer 20 minuten duurt. Busreizigers kunnen bij twee haltes instappen nadat ze een plekje hebben gereserveerd via een app. Ze zijn daarna niet helemaal aan de goden overgeleverd; op de bus is iemand aanwezig die het rijgedrag van het voertuig nauwlettend in de gaten houdt.

De bus gebruikt camera’s en een radar om zijn weg te vinden in plaats van de vaak duurdere sensoren. Het doel van het bedrijf 42 Dot, dat de bus ontwikkelde, was dan ook om de technologie goedkoop en veilig te maken. Ook moest de techniek in de toekomst goed te implementeren zijn in andere voertuigen, zoals bestelwagens.