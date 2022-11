Beursweek met inflatiecijfers eurozone en banenrapport VS

De aandacht van beleggers zal komende beursweek onder meer uitgaan naar nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone en het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Als de banenmarkt sterker dan verwacht afkoelt kan de Fed het kalmer aan gaan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie.

Het banenrapport wordt vrijdag gepubliceerd. Eerder in de week komt er al een cijfer over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten van loonstrookverwerker ADP. Daarnaast zijn er gegevens over onder meer de consumentenbestedingen en het vertrouwen van Amerikanen in de economie. Verder publiceert de Fed zijn zogeheten Beige Book. In dat rapport wordt een stand van zaken over de Amerikaanse economie gemeld. Er wordt gespeculeerd dat de Fed bij de komende beleidsvergadering de rente minder agressief zal verhogen.

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt woensdag met cijfers over de inflatie in november. In oktober steeg de inflatie in het eurogebied naar het nieuwe record van 10,6 procent, gestuwd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. De Europese Centrale Bank (ECB) is ook bezig de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt een cijfer naar buiten over de Nederlandse inflatie volgens de Europese meetmethode. In oktober kwam de Nederlandse inflatie volgens die methode uit op 16,8 procent op jaarbasis. Het CBS meldt deze week ook informatie over bijvoorbeeld de detailhandel, producentenprijzen en het producentenvertrouwen.

Verder worden door marktonderzoekers nog gegevens naar buiten gebracht over de industriƫle bedrijvigheid in onder meer Nederland, de eurozone en de VS. Daaruit kan worden opgemaakt in hoeverre de industrie last blijft houden van de hoge energieprijzen, toeleveringsproblemen en de afzwakkende economie.

Aan het bedrijvenfront is het vrij rustig. Bierbrouwer Heineken organiseert donderdag en vrijdag bijeenkomsten voor beleggers. De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet komt met resultaten over het afgelopen boekjaar.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag een fractie hoger op 722,93 punten. Elders in Europa waren kleine plussen te zien. Op Wall Street werd op vrijdag, Black Friday, slechts een halve dag gehandeld. De aandelenbeurzen in New York lieten een wisselend beeld zien.