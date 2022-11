Duitse vakbond roept op tot staking windturbinemaker Vestas

De Duitse vakbond IG Metall roept werknemers van de Deense producent van windturbines Vestas in Duitsland op om deze week te staken. IG Metall wil daarmee de druk verhogen op Vestas voor betere arbeidsvoorwaarden voor Duits personeel.

IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland, wil onder meer een loonsverhoging, speciale betalingen en kortere werktijden voor ouder personeel bij Vestas. Het bedrijf heeft in Duitsland op meerdere locaties in totaal ongeveer 1700 werknemers in dienst.

De bond roept onder meer op tot acties bij de locatie van Vestas in Husum in het noordwesten van Duitsland en bij Thalfang in het zuidwesten van het land op maandag. Donderdag moet er dan een rally gehouden worden bij het Duitse hoofdkantoor van Vestas in Hamburg door personeel van het bedrijf uit het hele land.