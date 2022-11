Studie: energiecrisis gevaar voor Europese industrie

De sterk gestegen energieprijzen in Europa door de oorlog in Oekraïne vormen een gevaar voor de Europese industrie. Dat schrijft accountants- en advieskantoor PwC in een studie. Volgens PwC kunnen industriebedrijven namelijk besluiten te vertrekken uit Europa vanwege de hoge kosten voor energie.

De onderzoekers stellen dat Europa door de energiecrisis aan concurrentiekracht inboet en minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor industriële bedrijven. Met name Duitsland, de grootste economie van Europa, is hard geraakt vanwege zijn grote afhankelijkheid van Russisch gas. Daardoor staat de auto-, chemie- en metaalindustrie in Duitsland zeer sterk onder druk omdat die sectoren veel energie gebruiken in hun productieprocessen.

“Veel bedrijven kunnen in de toekomst besluiten hun productie binnen Europa te herstructureren”, aldus onderzoeker Andreas Späne van PwC in het rapport. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor Europese landen waar de energiekosten minder sterk zijn gestegen, zoals Frankrijk, of zelfs een volledig vertrek uit Europa.

De onderzoekers denken dat de problemen met de energieprijzen pas in 2024 zullen verminderen. Om belangrijke industrie in Europa te behouden moeten overheden juiste keuzes maken met steunmaatregelen voor bedrijven tegen de hoge inflatie en de energietransitie versnellen, aldus het rapport.