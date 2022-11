Wat is VPN encryptie en hoe werkt het?

Misschien weet je wel dat je een VPN nodig hebt, maar is het je nog niet helemaal duidelijk hoe zo’n dienst nu precies werkt. In dit artikel kun je antwoord vinden op al deze vragen.

Wat is een VPN?

Laten we heel simpel beginnen met de VPN betekenis, dat is namelijk een Virtual Private Network. Uit deze betekenis kun je al een heel klein beetje afleiden wat een VPN voor jou zou kunnen betekenen, namelijk een privénetwerk.

Wat kun je met een VPN?

De hoofdtaken van een VPN zijn op te splitsen in een aantal speerpunten:

Het veilig kunnen gebruiken van openbare Wi-Fi

Je IP-adres verbergen

Veilig en privé internetten met een versleutelde verbinding

Toegang krijgen tot gecensureerde content

Voorkomen dat je internetverkeer wordt getraceerd

Bij het derde punt komt de encryptie om de hoek kijken. Het proces van encryptie staat beter bekend als versleutelen en ken je misschien al wel van populaire diensten zoals Whatsapp. Simpel gezegd houdt het in dat de VPN ervoor zorgt dat al jouw handelingen en berichten versleuteld worden verstuurd. Pas als het aankomt op de plek waar je het heen wil zenden, wordt het slot er weer afgehaald.

Iedereen die probeert om tussendoor jouw gegevens te onderscheppen, krijgt een bericht te zien dat zonder sleutel niet te begrijpen is. Zo wordt het voor hackers en anderen met de verkeerde bedoelingen erg moeilijk om jouw persoonlijke gegevens te achterhalen.

Een encryptie kraken

Nu denk je misschien dat het ook erg gemakkelijk zal zijn om de sleutel van de encryptie te stelen, maar dat is niet altijd waar. Er zijn verschillende algoritmes voor versleuteling beschikbaar en de beste daarvan is AES 256-bit. Deze wordt ook gebruikt door internationale overheden, instituten zoals de NSA, grote banken en ook door betrouwbare VPN-aanbieders.

Het is het sterkste niveau van encryptie en tot nu toe is het nog nooit iemand gelukt om deze te kraken. AES is een symmetrische encryptie, wat wil zeggen dat dezelfde sleutel wordt gebruikt voor het versleutelen en het ontsleutelen van de informatie. Dit zorgt er ook nog eens voor dat de encryptie veel sneller gaat dan wanneer er met twee sleutels wordt gewerkt.

Daarbij is de AES ook een blokcijfer, wat zoveel inhoudt als dat de versleutelde informatie ook nog eens wordt verdeeld in verschillende blokken. Hierdoor wordt je informatie extra beveiligd. Stel bijvoorbeeld dat een hacker een bericht weet te onderscheppen waar jouw rekeningnummer in staat. Zelfs als hij dan al in staat is om het te ontsleutelen, is de kans groot dat er slechts een paar nummers naar voren komen.

Tot slot

Je mag er dus vanuit gaan dat je gegevens met een VPN echt goed beschermd worden. Niet alleen kunnen onderschepte berichten niet worden gelezen, ook worden ze zo ver opgedeeld dat ze nergens op slaan als iemand er wel in slaagt om ze te ontsleutelen. Zorg er dus voor dat je altijd een VPN aan hebt staan op het moment dat je gevoelige informatie deelt, bijvoorbeeld bij internetbankieren. Alleen dan kun je zeker weten dat er niemand stiekem mee kan gluren!