Aandacht voor Heineken en Chinese protesten op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Heineken. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan haalden de Nederlandse bierbrouwer van hun kooplijst af. JPMorgan verhoogde daarentegen het advies voor concurrent AB InBev, de grootste brouwer ter wereld. Ook houden beleggers de onrust in China in de gaten. In meerdere grote Chinese steden zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het strenge coronabeleid in de op een na grootste economie ter wereld.

Door de onrust in China zakten de olieprijzen tot het laagste niveau sinds december vorig jaar. China is de grootste olie-importeur ter wereld. Door de verstoringen vanwege de lockdowns in het land stond de Chinese vraag naar olie al onder druk. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 2,4 procent tot 74,45 dollar. Brentolie werd ook 2,4 procent goedkoper, op 81,65 dollar per vat.

Later in de week verschuift de aandacht van de financiƫle markten naar de nieuwe inflatiecijfers van de eurozone, die woensdag naar buiten komen. Bij een aanhoudende hoge inflatie zal de Europese Centrale Bank naar verwachting de rente in december opnieuw met een stevige stap verhogen. Aan het einde van de week maakt de Amerikaanse overheid nog het belangrijke banenrapport bekend. Dat rapport is weer van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met minnen openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen maandag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,7 procent.

Op het Damrak liet vastgoedfonds WDP weten een lening van 440 miljoen euro te hebben ontvangen van een groep banken. De groep van internationale banken staat onder leiding van de China Construction Bank.

De Europese beurzen sloten vrijdag licht hoger. De AEX klom een fractie tot 722,93 punten en de MidKap steeg 0,3 procent tot 956,79 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Op Wall Street, waar vrijdag slechts een halve dag werd gehandeld, eindigde de Dow-Jonesindex 0,5 procent hoger op 34.347,03 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent.

De euro was 1,0369 dollar waard, tegen 1,0398 dollar op vrijdag.