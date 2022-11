ACM keurt tariefverhogingen netbeheerders goed

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de voorstellen voor tariefverhogingen van de regionale netbeheerders en TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, voor 2023 goedgekeurd. Netbeheerders hebben in oktober 2022 aangegeven de transporttarieven te moeten verhogen omdat zij door de hoge energieprijzen meer geld kwijt zijn aan het inkopen van elektriciteit en gas.

Tijdens het transport gaat namelijk een deel van het gas en de elektriciteit verloren en de netbeheerders moeten dat aanvullen door eigen inkoop die duurder is geworden. Een tweede reden waarom de netbeheerders hun tarieven moeten verhogen is doordat ze vanwege de energietransitie grote investeringen moeten doen om hun netten te verzwaren. De kosten daarvan worden over meerdere jaren uitgespreid. Een deel daarvan belandt nu al in de tarieven.

De netbeheerders hebben voorgesteld de tarieven van consumenten met gemiddeld 10 euro per maand te laten stijgen. Het kabinet heeft hier al rekening mee gehouden bij het vaststellen van de leveringstarieven van het prijsplafond dat op 1 januari 2023 in moet gaan.

Ook voor bedrijven zullen de transporttarieven stijgen. Midden- en kleinbedrijven die vaak een aansluiting op het regionale net hebben, betalen in 2023 circa 30 procent tot 53 procent meer voor het transport van elektriciteit. Voor het transport van gas betalen ze 15 procent tot 35 procent meer, afhankelijk van de netbeheerder.

Voor grote bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet, stijgen de transportkosten met ongeveer de helft. Grootverbruikers met een directe aansluiting op het landelijke extra-hoogspanningsnet van TenneT moeten in 2023 gemiddeld 84 procent meer betalen. De ACM stelt ook de maximumtarieven vast die die netbeheerders in rekening mogen brengen voor de energiemeter. Deze meettarieven worden alleen gecorrigeerd voor inflatie.