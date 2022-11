Apple daalt op lager Wall Street door onrust in China

Het Amerikaanse technologieconcern Apple stond maandag onder druk op de aandelenbeurzen in New York. De onderneming is sterk afhankelijk van China voor de productie van zijn apparaten en beleggers maken zich zorgen over de sociale onrust die in dat land is ontstaan over de strenge coronamaatregelen. In grote Chinese steden gingen mensen de straat op om te protesteren tegen het zero-covid-beleid van president Xi Jinping.

Apple verloor 1,4 procent. De onrust bij de grootste iPhone-productielocatie van Apple in China zorgt volgens persbureau Bloomberg mogelijk voor een productiestrop van 6 miljoen apparaten. Veel hangt echter af van hoe snel Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat de fabriek exploiteert, mensen weer aan de lopende band kan krijgen na de gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla, die een grote fabriek heeft in Shanghai, daalde 0,7 procent.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief door de zorgen over de situatie in China. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 34.264 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 4009 punten en techgraadmeter Nasdaq werd 0,3 procent lager gezet tot 11.197 punten.

De oliebedrijven gingen omlaag na een daling van de olieprijzen tot het laagste niveau sinds eind vorig jaar. China is de grootste olie-importeur ter wereld en door de onrust in het land zou de vraag naar olie verder kunnen afnemen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 74,68 dollar. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper op 81,58 dollar per vat. ExxonMobil zakte 2,8 procent en Chevron daalde 2,5 procent.

Chinese bedrijven met noteringen op Wall Street hadden geen last van de onrust bij beleggers over China. Alibaba en JD.com stegen 1,3 en 1,9 procent.

Het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon klom 2,7 procent. Amerikaanse consumenten gaven tijdens koopjesfestijn Black Friday voor een recordbedrag aan onlineverkopen uit. De cijfers zijn mogelijk een opsteker voor de retailbedrijven nu de koopkracht van veel consumenten onder druk staat door de hoge inflatie. Het Canadese e-commercebedrijf Shopify steeg 7,6 procent.

Cryptobeurs Coinbase ging 0,7 procent omhoog. Cryptomunten als bitcoin en ethereum gingen ook omlaag als gevolg van de onrust in China. De cryptomarkten staan al langer onder druk als gevolg van het faillissement van cryptobeurs FTX.

Biotechbedrijf Biogen daalde 2,3 procent na de dood van een patiƫnt die werd behandeld met het experimentele alzheimer-medicijn van het bedrijf.

De euro was 1,0435 dollar waard tegen 1,0398 dollar op vrijdag.