Apple lager door problemen China en aanval Musk

Het Amerikaanse technologieconcern Apple is maandag lager geƫindigd op Wall Street. De iPhonemaker begon al in de min door sociale onrust en coronalockdowns in China. Tijdens de handelsdag opende Twitter-eigenaar Elon Musk de aanval op Apple en ging het aandeel nog verder omlaag. Ook de algehele stemming op de Amerikaanse aandelenbeurzen was negatief.

Apple verloor 2,6 procent. De onrust bij de grootste iPhone-productielocatie van Apple in China zorgt volgens persbureau Bloomberg mogelijk voor een productiestrop van 6 miljoen apparaten. Veel hangt echter af van hoe snel Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat de fabriek exploiteert, mensen weer aan de lopende band kan krijgen na de gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen. Die braken afgelopen weekeinde uit.

Daarnaast haalde Elon Musk uit naar Apple dat nauwelijks meer adverteert op Twitter. De miljardair verweet Apple ook censuur en klaagde over de provisie van 30 procent die Apple eist voor verkopen via de App Store. Die kunnen een probleem vormen voor het bedrijfsmodel dat Musk voor Twitter voorziet, met meer inkomsten uit abonnementen.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief door de zorgen over de situatie in China. De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent lager op 33.849,46 punten. De brede S&P 500 daalde 1,5 procent tot 3963,95 punten en techgraadmeter Nasdaq werd 1,6 procent lager gezet op 11.049,50 punten.

De olieprijzen krabbelden wat op na een verdere daling eerder op de dag door de onrusten in China. Die konden namelijk leiden tot verstoringen van de economie en minder vraag naar olie. Berichten dat de OPEC+ de olieproductie verder zou willen verlagen boden echter wat steun. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent meer waard en kostte 76,68 dollar. Brent-olie werd nog wel 1,2 procent goedkoper en ging voor 82,61 dollar per vat van de hand. ExxonMobil zakte 3 procent en Chevron daalde 2,9 procent.

Het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon klom 0,6 procent. Amerikaanse consumenten gaven tijdens koopjesfestijn Black Friday voor een recordbedrag aan onlineproducten uit. De cijfers zijn mogelijk een opsteker voor de retailbedrijven nu de koopkracht van veel consumenten onder druk staat door de hoge inflatie. Het Canadese e-commercebedrijf Shopify steeg 3,4 procent.

Cryptobeurs Coinbase werd 4 procent lager gezet. Beleggers reageerden op de faillissementsaanvraag van cryptofinancier BlockFi. Die had veel banden met het al eerder ten onder gegane FTX.

De euro was 1,0337 dollar waard tegen 1,0380 dollar bij het slot van de Europese beurzen.