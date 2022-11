ASMI voorziet minder last van sancties China en hogere omzet

Chipbedrijf ASMI heeft zijn omzetverwachting voor het vierde kwartaal naar boven bijgesteld. Het concern voorziet dat de resultaten minder gedrukt worden door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export naar China dan eerder gedacht.

ASMI gaat nu uit van een omzet van tussen de 630 en 660 miljoen euro in het huidige kwartaal. Dat is 30 miljoen euro meer dan waar het concern van uitging bij de presentatie van de kwartaalresultaten op 25 oktober. Toen dacht het bedrijf dat de exportbeperkingen meer dan 40 procent van de verkopen in China zouden raken. Nu is dit bijgesteld naar 15 tot 25 procent. Het Aziatische land is een steeds belangrijkere markt voor het bedrijf, dat systemen levert voor de bewerking van de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

ASMI stelt vast dat de verkopen aan China iets hoger uitvallen. Ook in andere regio’s valt de omzet wat hoger uit dan verwacht.

De VS verboden vorige maand Chinese bedrijven geavanceerde apparatuur te kopen voor het maken van chips of Amerikaanse burgers zonder vergunning in dienst te nemen. Washington wil voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen.