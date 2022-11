Bloomberg: Apple verwacht productietekort van 6 miljoen iPhones

De onrust bij de grootste iPhone-productielocatie van Apple in China zorgt mogelijk voor een productiestrop van 6 miljoen apparaten. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarbij werd wel gesteld dat de situatie in de fabriek aan verandering onderhevig is. Veel zal afhangen van hoe snel Foxconn Technology, het Taiwanese bedrijf dat de fabriek exploiteert, mensen weer aan de lopende band kan krijgen na de gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen.

Als de lockdowns in China aanhouden in de komende weken, kan de productie nog verder bijgesteld worden.

De Zhengzhou-campus wordt al weken geteisterd door sluitingen en onrust onder werknemers. Duizenden personeelsleden zijn in oktober gevlucht na chronische voedseltekorten. Zij werden vervangen door nieuwe werknemers, die op hun beurt in opstand kwamen tegen het schenden van loonafspraken door Foxconn en quarantainemaatregelen. De belangrijke leverancier van het Amerikaanse Apple looft nu bonussen uit om nieuw personeel te trekken om de grootste iPhone-fabriek ter wereld draaiende te houden.

De Foxconn-fabriek produceert het overgrote deel van de iPhone 14 Pro en Pro Max toestellen, Apple’s populairste toestellen. Apple stelde zijn totale productiedoelstelling eerder al bij naar ongeveer 87 miljoen stuks van een eerdere prognose van 90 miljoen stuks.