Bloomberg: investeerders schatten waarde PSG op 4 miljard euro

Voetbalclub Paris Saint-Germain is volgens potentiële investeerders 4 miljard euro waard. De Franse topclub, die op zoek is naar meer geld om de club te laten groeien, heeft volgens bronnen van financieel persbureau Bloomberg drie serieuze biedingen gekregen op een belang van maximaal 15 procent van de club. Het hoogste bod leidde tot de waardering van 4 miljard euro.

Hoe dan ook lijkt eigenaar Qatar Sports Investments een flinke winst te gaan maken op het deel van de club dat in de verkoop gaat. De investeringsmaatschappij betaalde in 2011 naar verluidt 50 miljoen euro voor 70 procent van de club.

Voetbalclubs leveren momenteel veel op. Onlangs is Chelsea verkocht voor omgerekend bijna 5 miljard euro. Manchester United, dat nu te koop staat, zal naar verwachting nog meer opleveren. Bankiers zeiden tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat die club mogelijk meer dan 8 miljard pond (ruim 9,2 miljard euro) waard is. Ook Liverpool staat te koop.

PSG kondigde vorige week aan te overwegen stadion Parc des Princes te verlaten en te verhuizen naar het nationale stadion Stade de France in Parijs. Nasser Al-Khelaïfi, de Qatarese voorzitter van PSG, zei dat de club heeft geprobeerd het huidige stadion te kopen, maar dat de stad te veel geld vroeg. Een andere optie is om het nationale stadion te kopen van de Franse overheid. Mogelijk wordt daar het opgehaalde geld voor gebruikt.