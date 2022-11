Corendon gaat Schiphol vaker mijden, breidt uit naar Brussel

Corendon gaat volgend seizoen luchthaven Schiphol vaker mijden. De luchtvaartmaatschappij verlaagt de capaciteit en breidt op de luchthaven in Brussel juist uit. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van De Telegraaf. Het is nog niet bekend of er ook uitgeweken wordt naar andere Nederlandse dan wel Belgische luchthavens.

Corendon verhoogt het aantal stoelen waarmee gevlogen wordt vanuit Belgiƫ naar 260.000. De capaciteit op Schiphol loopt juist terug naar 230.000. Volgens de zegsvrouw heeft dat met name met de chaos op Schiphol van dit jaar te maken. Toen ontstonden er lange rijen voor de beveiliging als gevolg van een personeelstekort. Daardoor vertraagden vluchten of vielen er zelfs vluchten uit.

Volgens de woordvoerster wil Corendon afwachten hoe de situatie op Schiphol zich het komende seizoen gaat ontwikkelen. Op basis daarvan wordt er mogelijk gekeken of de luchtvaartmaatschappij ook naar andere luchthavens gaat uitwijken. Maar daar wil de zegsvrouw nog niet op vooruitlopen.