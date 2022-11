Cryptofinancier BlockFi vraagt faillissement aan na fiasco FTX

Het faillissement van cryptobeurs FTX is ook overgeslagen op de Amerikaanse cryptofinancier BlockFi. Het in New Jersey gevestigde bedrijf heeft maandag faillissement aangevraagd.

In de cryptowereld werd al gespeculeerd dat BlockFi het volgende bedrijf zou worden dat uitstel van betaling ging aanvragen. De cryptofinancier sorteerde daar al op voor. BlockFi kreeg in juli nog een kapitaalinjectie van het omgevallen FTX. Ook had het bedrijf leningen met onderpand uitstaan bij Sam Bankman-Fried, oprichter van FTX.

Uit een faillissementsverslag van FTX bleek eerder al dat er voor miljarden aan schulden zijn bij cryptobedrijven. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat in de nasleep van het faillissement van FTX, ook leenkantoor voor crypto’s Genesis op omvallen staat. Het bedrijf dat crypto’s voor langere periodes uitleent aan andere bedrijven heeft moeite financiering te vinden voor zijn leendivisie. Volgens ingewijden waarschuwt het bedrijf potentiĆ«le investeerders dat het misschien faillissement moet aanvragen, als er niet snel een oplossing wordt gevonden.

Genesis is op zoek naar minstens 1 miljard dollar aan vers kapitaal. Er zou onder andere gesproken zijn over een eventuele kapitaalinjectie van cryptobeurs Binance. Maar tot een overeenkomst is het nog niet gekomen.