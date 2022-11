EasyJet voert eerste test uit met vliegtuigmotor op waterstof

Luchtvaartmaatschappij easyJet en vliegtuigmotorbouwer Rolls-Royce hebben naar eigen zeggen voor het eerst succesvol een vliegtuigmotor getest die draait op waterstof. Het betrof een grondtest met een concept van een vliegtuigmotor die op groene waterstof draait, opgewekt uit wind- en getijde-energie. Die laatste vorm van energie wordt opgewekt uit water dat door eb en vloed aan- en terugtrekt in zogeheten getijdencentrales.

EasyJet kondigde in september aan miljarden te gaan investeren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Waterstoftechnologie moet die uitstoot tegen 2050 met bijna 80 procent hebben teruggedrongen. Ook investeert easyJet de komende jaren 21 miljard euro in nieuwe, zuinigere en stillere vliegtuigen.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus kondigde begin dit jaar aan ook waterstofmotoren te gaan testen, in samenwerking met de Frans-Amerikaanse motorenfabrikant CFM International. De Amerikaanse concurrent Boeing legt de nadruk juist meer op het vliegen met de duurzamere vliegtuigbrandstof SAF.

Ook KLM wil met SAF de CO2-uitstoot verminderen, met zo’n 75 procent in vergelijking met het fossiele kerosine. Sinds dit jaar voegt de luchtvaartmaatschappij voor elke vlucht die vertrekt vanaf Schiphol een beetje SAF toe aan het brandstofsysteem. Omdat SAF nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar is en daardoor een stuk duurder is dan kerosine is vliegen op 100 procent SAF nog niet mogelijk, aldus KLM op zijn website.