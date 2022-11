FNV: veel mensen kunnen niet meer uren werken

Lang niet alle medewerkers in sectoren als de zorg, het onderwijs of transport kunnen zomaar even meer uren werken om daarmee de huidige personeelstekorten op te lossen. Dat stelt vakbond FNV na een enquête onder zo’n 16.500 leden. Werkgevers en het kabinet zien onder andere meer uren werken als oplossing voor de personeelstekorten. Maar ruim driekwart van de ondervraagden ziet daar geen mogelijkheid toe.

Meer uren werken leidt tot nog meer dagen per week beschikbaar moeten zijn, terwijl dat bijvoorbeeld nauwelijks te combineren is met zorg voor de kinderen, concludeert FNV. Ook de huidige werkdruk speelt volgens de bond een rol, naast dat veel mensen fysiek niet in staat zijn om extra te werken.

Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha lijkt de rek eruit en kun je niet nog meer vragen van mensen die nu al overlopen van het werk en veel onbetaald maatschappelijk belangrijk werk verrichten. “In Nederland werken veel mensen, en werken we langer door dan in veel andere Europese landen. We zijn de afgelopen decennia gemiddeld steeds meer gaan werken”, zegt hij in een verklaring.

Eén op de vijf respondenten geeft volgens FNV aan wel meer uren te kunnen en willen werken. Zij zouden dat verzoek ook bij de werkgever hebben neergelegd. Iets minder dan de helft van de aanvragen zou niet of minimaal zijn gehonoreerd, aldus FNV. Volgens de bond omdat werkgevers de werknemers in kleine contracten willen houden, zodat ze flexibeler kunnen roosteren. Eerder concludeerde ook het Sociaal en Cultureel Planbureau dat verzoeken om meer te werken niet altijd worden ingewilligd.

Volgens FNV is er meer nodig dan “kortzichtige en ondoordachte oplossingen” als voltijdsbonussen of het importeren van goedkope arbeid om de problemen aan te pakken. De FNV onderzoekt momenteel ook of er een rechtszaak kan worden aangespannen tegen Arriva, die volgens de bond wel uitzendkrachten inhuurt voor volle werkweken, maar de eigen chauffeurs niet meer uren geeft.