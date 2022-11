Gasprijzen op en neer met koud weer in aantocht

De aardgasprijzen in Europa schommelden maandag, waarbij de aandacht van handelaren zich concentreerde op koud weer en mogelijke verstoringen van de bevoorrading. Dat gebeurt op het moment dat de gasopslagen nagenoeg vol zitten.

De gasprijs op de toonaangevende beurs van Amsterdam stond maandag omstreeks 09.45 uur 1,7 procent lager nadat er eerder sprake was van een stijging van 1,3 procent. De weersvoorspellingen wijzen erop dat de temperaturen in Europa de komende weken onder de gebruikelijke waarden van het seizoen komen te liggen. De verwachting is dat er daardoor meer gestookt zal moeten worden.

Tegelijkertijd dreigde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de leveringen via Oekraïne, de laatst overgebleven route voor zijn gas naar West-Europese landen, te beperken. Het continent begint de winter met bijna volle reservoirs na een enorme inspanning om wereldwijd gas in te slaan ter vervanging van de Russische leveringen. Maar de combinatie van een koudegolf en minder leveringen zorgt mogelijk voor krappere marktomstandigheden. Vooral als de voorraden de komende maanden snel uitgeput raken. Bijkomend probleem is de verwachting dat het de komende periode minder waait waarmee er ook minder windenergie voorhanden is.

Gazprom beschuldigde Oekraïne vorige week van het achterhouden van gasvoorraden bestemd voor Moldavië en dreigde deze week te beginnen met het verminderen van de gasleveringen richting Europa. De route via Oekraïne is momenteel nog de enige route waarop gas van Rusland naar Europa kan worden vervoerd.

Oekraïne ontkende gas dat van Rusland naar Moldavië moest tegen te hebben gehouden. In plaats daarvan beschuldigde de beheerder van het Oekraïense gasnet Rusland ervan gas in te zetten als politiek drukmiddel. Ook de Moldavische vicepremier Andrei Spinu wees de beschuldigingen van Gazprom van de hand en zei op berichtenapp Telegram dat “Gazprom Oekraïne en Moldavië beschuldigt van iets dat niet gebeurt”.