Grote waterstoftechniekfabriek in Rotterdam in de maak

De haven van Rotterdam krijgt de eerste industriële fabriek voor groenewaterstofapparatuur in Nederland. De Nederlandse start-up Battolyser Systems heeft daar vergevorderde plannen voor meldde het Havenbedrijf Rotterdam. De fabriek moet in de tweede helft van 2024 operationeel worden. Met de realisatie ervan, compleet met kantoor en laboratorium, is een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid. Komend jaar valt de definitieve beslissing over de investering.

De fabriek is straks goed voor de productie van 1 gigawatt aan zogeheten elektrolysers voor de productie van waterstof per jaar als de plannen doorgaan. De Battolyser fabriek wordt ontwikkeld in het M4H gebied, een industrieel gebied in het hart van Rotterdam. Wanneer het volledig operationeel is zijn er zo’n zevenhonderd directe werknemers nodig en creëert het nog eens vier keer zo veel indirecte banen bij toeleveranciers, aldus Battolyser.

De haven van Rotterdam wil volgens havenbaas Allard Castelein de waterstofhub van Europa zijn. “Nieuwe duurzame industrieën dragen bij aan de transitie die in Rotterdam plaatsvindt. We hebben bedrijven als Battolyser Systems nodig en zijn ervan overtuigd dat de haven de ideale plek is voor hun eerste grote fabriek”, zegt hij.

Een Battolyser kan volgens de initiatiefnemers bij lage stroomprijzen waterstof uit zon en wind produceren. Bij hoge prijzen kan elektriciteit worden geleverd aan het net. De technologie is uitgevonden door professor Fokko Mulder en zijn onderzoeksteam van de TU Delft.