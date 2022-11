Ierse datawaakhond legt Meta boete op van 265 miljoen euro

De Ierse data-autoriteit DPC heeft Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, een boete opgelegd van 265 miljoen euro. Die boete krijgt het bedrijf omdat een dataset vol Facebook-persoonsgegevens online beschikbaar was gesteld.

De boete is alweer de vierde die de Ierse datawaakhond oplegt aan een van Meta’s bedrijven. Zo legde de DPC in september Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro, al wil Meta daartegen in beroep gaan. Het totaalbedrag aan boetes komt uit op bijna 1 miljard euro.

Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. Veel van de grote techbedrijven, waaronder ook Apple, Google en TikTok, zijn vanwege belastingredenen in Ierland gevestigd. In totaal heeft DPC momenteel nog veertig onderzoeken lopen naar dergelijke bedrijven.