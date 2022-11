Japan wil levensduur oude kerncentrales verlengen

Japan overweegt een aantal kernreactoren in het land langer in bedrijf te houden dan de huidige limiet van zestig jaar. Het land ziet kernenergie steeds meer als oplossing voor de aanhoudende druk op de energievoorziening.

Japan wil de periode dat reactoren offline zijn uitsluiten van de bestaande limiet van de levensduur. Daardoor zouden sommige faciliteiten langer in bedrijf kunnen blijven, zo staat in een maandag vrijgegeven document van het ministerie van Handel. Reactoren worden vaak jarenlang stilgelegd om de Japanse nucleaire waakhond in staat te stellen inspecties uit te voeren. Ook kunnen reactoren als gevolg van juridische geschillen worden uitgezet.

Kernenergie wint in Japan bij zowel de regering als de publieke opinie steeds meer aan populariteit, ondanks de kernramp in Fukushima in 2011. Japan is vooralsnog sterk afhankelijk van de import van energie en heeft dit jaar te kampen met duurdere fossiele brandstoffen. Die zijn het gevolg van de oorlog in Oekraïne in combinatie met de zwakkere yen.

De Japanse regering heeft mensen herhaaldelijk gevraagd maatregelen te nemen om het elektriciteitsverbruik te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door minder apparaten te gebruiken of minder te stoken. In augustus zei premier Fumio Kishida nog dat de regering de ontwikkeling en bouw van nieuwe reactoren zal onderzoeken. Ook streeft Tokio ernaar om vanaf volgende zomer zeven nog stilliggende reactoren opnieuw op te starten.