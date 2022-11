Lagarde denkt niet dat inflatie eurozone hoogtepunt heeft bereikt

Het zou Christine Lagarde verbazen als de inflatie in de eurozone al over haar piek heen is. Dat zei de president van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag in het Europees Parlement. “Er is te veel onzekerheid, met name op het gebied van de hoge energieprijzen die door worden berekend aan consumenten, om aan te nemen dat het hoogtepunt al bereikt is. Het zou me verbazen.”

In november wordt een iets lagere inflatie verwacht dan in oktober, voor het eerst in de 1,5 jaar dat de rente niet verder oploopt. Toch verwachten vrijwel alle economen die door persbureau Bloomberg werden gepeild dat de inflatie boven de 10 procent uitkomt.

Sommige beleidsbepalers van de ECB gaven dan ook aan dat er mogelijk minder grote renteverhogingen kunnen komen nu er ook een recessie dreigt. Zeker omdat de ECB ook denkt over een manier om de circa 5 biljoen euro die het aan staats- en bedrijfsleningen in bezit heeft af te gaan bouwen.

Anderen zien nog geen ruimte om gas terug te nemen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, die al langer bij de beleidsbepalers behoort die een streng rentebeleid voorstaan, waarschuwde maandag al dat Europa moet wennen aan een lange periode van renteverhogingen om de inflatie onder controle te krijgen.

“Hoeveel verder we moeten gaan en hoe snel we daar moeten geraken”, weet Lagarde nog niet. Dat hangt af van nieuwe economische prognoses, maar ook bijvoorbeeld van hoe snel schokken als leveringsproblemen aanhouden en hoe snel lonen stijgen. De rente zou zelfs zo hoog kunnen worden dat die leidt tot economische krimp, waarschuwde de ECB-topvrouw. “Als ik nu de topeconomen bij de ECB vraag, geven ze aan dat de kans op stijgende inflatie groot is.”