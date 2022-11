Markt rekent op nog lagere olieproductie door OPEC+

De landen van oliekartel OPEC en enkele bevriende landen waaronder Rusland zullen de olieproductie vermoedelijk nog verder omlaagbrengen. Op die uitkomst rekenen analisten en handelaren als de zogeheten OPEC+ zondag bij elkaar komt voor zijn maandelijkse vergadering.

Eerder besloot de OPEC+ de productie in december al met 2 miljoen vaten per dag terug te schroeven. Dat deed het oliekartel om de prijs van de fossiele brandstof te stutten. Sindsdien is de prijs van olie echter verder weggezakt richting de 80 dollar per vat, wat vergelijkbaar is met de prijzen van begin dit jaar.

Die daling komt onder meer door de zwakke vraag naar olie in China, waar de coronalockdowns opnieuw flinke delen van het land treffen. Daar staat tegenover dat veel landen willen dat de OPEC+ de olieprijs wat drukt zodat ze de inflatie makkelijker onder controle kunnen krijgen. Bovendien gaat daags na de OPEC+-vergadering in Wenen een pakket sancties van de Europese Unie in waardoor het verboden wordt om Russische olie via zee het landenblok in te voeren. Als andere landen de oliekraan tegelijkertijd dichtdraaien kan dat de prijs van olie flink opstuwen.