Musk klaagt over Apple en beschuldigt bedrijf van censuur

Twitter-eigenaar Elon Musk klaagt op zijn eigen platform over Apple dat bijna niet meer op de berichtendienst adverteert. Ook zou de iPhonemaker zich schuldig maken aan censuur en Twitter gedreigd hebben de app uit de App Store te verwijderen. Volgens Musk wil Apple daarvoor geen reden geven.

Musk begon zijn reeks tweets over Apple met de mededeling dat het bedrijf nauwelijks meer adverteert op Twitter. Daar voegde hij pesterig de vraag aan toe of Apple niet van vrijheid van meningsuiting houdt. Musk verdedigt veel van zijn acties door te stellen dat Twitter onder zijn leiding meer vrijheid biedt voor verschillende meningen. Zo kondigde hij al aan dat alle eerder verbannen accounts mogen terugkeren op Twitter, waaronder die van de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

Verder stelde Musk dat Apple had gedreigd de Twitter-app te verwijderen en retweette hij een bericht van een andere ontwikkelaar die klaagde dat zijn app alleen in de App Store mocht blijven als hij bepaalde zoektermen zou uitsluiten. Apple wil niet dat apps bepaalde zaken aanbieden, zoals seks en pornografie. Ook waren in coronatijd bepaalde standpunten uit den boze bijvoorbeeld als het gaat om de ontkenning van het coronavirus of complottheorie├źn rond de coronavaccins en het dragen van mondkapjes.

Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand al dat de nieuwe tactiek van Musk, waarbij op Twitter veel meer gezegd mag worden en minder wordt gemodereerd, tot confrontaties kan leiden met Apple en Google. Die bedrijven maken de telefoons of de besturingssystemen van vrijwel alle smartphones ter wereld.

Musk lijkt nu de vlucht naar voren te hebben gekozen en besloot op Twitter ook de 30 procent provisie die bedrijven moeten betalen over de inkomsten van hun app onder de aandacht te brengen. Dat was tot nu toe voor Twitter nauwelijks een probleem, maar Musk wil dat Twitter veel meer geld gaat verdienen met abonnementen. Als mensen die via Apple of Google afsluiten, moet Twitter daar dus een provisie over betalen.