NLInvesteert krijgt vergunning van AFM, belegger beter beschermd

Financieringsplatform NLInvesteert, dat mkb-ondernemers helpt met financiering voor hun bedrijf, heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor crowdfunding gekregen. Daarmee voldoet NLInvesteert aan nieuwe Europese regelgeving waarmee beleggers beter worden beschermd.

Die nieuwe regels leiden naast betere bescherming ook tot meer transparantie ten aanzien van crowdfunding. Omdat de eisen ervoor zorgen dat er in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingsplatformen, kan NLInvesteert nu ook zijn diensten ook in andere lidstaten aanbieden. Al kiest het platform niet voor Europese expansie, zo laat NLInvesteert weten.

Directeur van NLInvesteert Dirkjan Takke is verheugd met het krijgen van de vergunning. “Een verscherping van transparantie en beleggersbescherming brengt uiteindelijk onze hele sector op een positief pad van professionalisering. Dat is goed voor beleggers en platformen zelf.”

NLInvesteert, naar eigen zeggen marktleider, helpt mkb-bedrijven die in eerste instantie geen of maar deels krediet van een bank kunnen krijgen. Dat gebeurt onder meer met particuliere beleggers, die het risicovolle deel van een lening voor hun rekening nemen. Een bank of andere kredietverstrekker verstrekt vervolgens de rest van de lening. Voorbeelden van recente investeringen door het platform zijn de financiering voor uitbreiding van een glasvezelnetwerk of de aanleg van een zonnepanelenpark in Zuid-Afrika. Sinds de oprichting in 2015 heeft NLInvesteert al zo’n half miljard euro geïnvesteerd.

Naast NLInvesteert zijn andere bekende crowdfundingsplatforms onder meer Credion, GoFundme en BridgeFund. Ook deze bedrijven mogen onder de nieuwe Europese regelgeving alleen opereren met een vergunning.