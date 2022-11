Shell koopt producent biogas voor 1,9 miljard euro

Olie- en gasproducent Shell neemt het Deense biogasbedrijf Nature Energy over. Die onderneming maakt biogas uit agrarisch, industrieel en huishoudelijk afval. Shell telt 1,9 miljard euro neer voor Nature Energy, dat in handen was van een aantal investeerders.

Met de overname krijgt Shell de grootste Europese producent van biogas in handen. Nature Energy bezit veertien winstgevende fabrieken, maar ook infrastructuur en expertise voor het ontwerp, de bouw en het uitbaten van vernieuwende fabrieken, aldus Shell. Daarnaast heeft de Deense onderneming dertig nieuwe projecten in Europa en Noord-Amerika in de planning.

Shell laat weten dat de aankoop past binnen zijn streven om CO2-neutraal te worden. Ook kan het olie- en gasbedrijf op deze manier groeien met brandstoffen met een lage CO2-uitstoot. Shell verwacht dat de overname begin volgend jaar wordt afgerond en dan meteen bijdraagt aan de winst van de onderneming.