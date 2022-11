Techinvesteerder Prosus omhoog op negatief Damrak

Beleggers op het Damrak besloten maandag om een deel van hun koerswinsten van vorige week te verzilveren. De stemming werd vooral gedrukt door onrust in China. In grote Chinese steden zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het strenge coronabeleid. Ook werd geroepen om het vertrek van president Xi Jinping. Techinvesteerder Prosus (plus 3,4 procent) en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (plus 1,6 procent) behoorden tot de spaarzame stijgers bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op Beursplein 5, sloot met een verlies van 0,3 procent op 720,51 punten. De MidKap, de index van middelgrote fondsen, verloor 1,2 procent op 945,14 punten. Ook op de meeste andere Europese beurzen was het sentiment negatief. De beurs in Frankfurt ging 1 procent omlaag, de FTSE-index in Londen eindigde nipt lager. De beurs in Parijs ging wel licht omhoog, met 0,1 procent.

Door de protesten in China zakten de olieprijzen maandag tot het laagste niveau sinds december vorig jaar. China is de grootste olie-importeur ter wereld. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 74 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 83,87 dollar per vat. Olie- en gasconcern Shell verloor hierdoor 0,7 procent.

De stijgers in de AEX waren op een hand te tellen. Chipbedrijf ASMI bungelde onderaan de hoofdindex met een verlies van 2,1 procent. Ook uitzender Randstad (min 1,8 procent), verfmaker AkzoNobel (min 2 procent) en betaalbedrijf Adyen (min 1,4 procent) gingen in de verkoop.

Chemicaliƫndistributeur IMCD daalde 1,2 procent na overnameberichten in de sector. De Duitse branchegenoot Brenntag bevestigde gesprekken te voeren over een overname van zijn Amerikaanse concurrent Univar.

Heineken verloor 0,9 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan haalden de bierbrouwer van hun kooplijst af. JPMorgan verhoogde daarentegen het advies voor concurrent AB InBev, de grootste brouwer ter wereld. AB InBev klom bijna 3 procent in Brussel.

In de MidKap verloor vastgoedbedrijf CTP 1,1 procent. Branchegenoot WDP zakte 1 procent. Het Belgische vastgoedfonds heeft een lening van 440 miljoen euro ontvangen van een groep banken onder leiding van de China Construction Bank.

De euro was 1,0380 dollar waard tegen 1,0398 dollar bij het slot van de beurshandel vrijdag.