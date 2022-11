Treinverkeer naar België en Oostenrijk ontregeld door stakingen

Reizigers die maandag met de trein naar België of Oostenrijk willen, krijgen te maken met de gevolgen van stakingen door treinpersoneel in die landen. Zo rijdt de nachttrein naar Oostenrijk helemaal niet en het treinverkeer in en naar België maar beperkt, meldt de NS. De internationale treinen vanuit Nederland richting Brussel rijden vooralsnog wel.

Dat gaat om de Thalys en de Eurostar die via Brussel naar respectievelijk Parijs en Londen rijden. Ook de IC naar Brussel rijdt nog gewoon volgens de dienstregeling, maar het is voor deze trein niet uitgesloten dat er ritten uitvallen, laat een woordvoerster van de NS weten. Dat komt volgens haar doordat er zowel Nederlands als Belgisch personeel op deze trein werkt. Mochten Belgische werknemers besluiten het werk neer te leggen, dan heeft dat gevolgen voor de dienstregeling van deze IC.

De treinverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen rijdt maar zeer beperkt of helemaal niet. De NS adviseert deze reizigers om met de IC naar Brussel via Breda te reizen. Volgens de zegsvrouw kunnen reizigers hun treinticket namelijk ook voor deze route gebruiken zolang de staking duurt. De trein tussen Maastricht en Luik rijdt eveneens zeer beperkt of helemaal niet. Volgens de NS kunnen reizigers die van plan zijn binnen België verder te reizen met de trein hun reis beter uitstellen.

Het Belgische treinpersoneel legt vanaf maandag het werk neer. Als gevolg daarvan rijdt in België slechts een kwart van alle treinen, meldt spoorbedrijf NMBS. Daarnaast vinden er ook op woensdag en donderdag nog vakbondsacties plaats door machinistenvakbond ASTB. Met het nog beschikbare personeel wordt een alternatieve dienstregeling opgetuigd.

Ook in Oostenrijk wordt maandag gestaakt. Werknemers van de Oostenrijkse spoorwegen leggen het werk voor 24 uur neer vanwege het vastlopen van cao-onderhandelingen bij staatsbedrijf Österreichischer Bundesbahn. De nachttrein vanuit Amsterdam richting Wenen rijdt als gevolg daarvan helemaal niet. Ook reizigers die momenteel in Wenen verblijven en terug naar Nederland willen moeten hun reis uitstellen. Volgens de woordvoerster blijven de treintickets geldig tot 5 december.